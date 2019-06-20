Міжнародна спільнота відзначає День біженців. Скільки українців за кордоном

Сьогодні, 20 червня, у світі відзначається День біженців. Цей день затверджений Генеральною асамблеєю ООН у 2001 році. Організації зі всього світу висловлюють біженцям та переселенцям підтримку. Про це повідомляє Zrada.today з посиланням на прес-службу ДМСУ.

Хто такі біженці

Це люди, які не можуть або не бажають повернутися у країни походження, бо мають цілком обґрунтовані побоювання стати жертвою переслідувань через расову або релігійну приналежність, громадянство, політичні погляди або приналежність до конкретної соціальної групи. За останніми даними УВКБ ООН (червень 2019 року), небувала кількість людей – 70,8 мільйона – були змушені залишити свій дім у пошуках безпечного притулку, тікаючи від війн, переслідувань або насильства.