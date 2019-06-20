Використання косметичних засобів провокує хвороби

Сербські вчені досліджували вплив на організм хімічних речовин, що містяться в засобах побутової хімії.

Виявилося, звичайний шампунь може стати причиною захворювань. Фахівці з Університету Нові-Сад в Сербії провели ряд досліджень речовин, які містяться в побутовій хімії та їх впливу на організм людини.

Вчені залучили до дослідження 305 осіб і в 66 з них виявили моноетілфталат (МЕП) в організмі, а в 72 чоловік – моно-2-етілгексілфталат (МЕГП). Виявилося, що багато хто з таких інгредієнтів не так вже й прості. Деякі мають згубний вплив на здоров’я, і ​​здатні спровокувати виникнення небезпечних захворювань.

Через високий вміст фталатів у людей, які регулярно користуються звичайними шампунями, можуть з’явитися метаболічні розлади і проблеми з печінкою. Інгредієнти шампунів призводять до високого ризику ожиріння, діабету 2 типу та ураження печінки.

Ця назва, що об’єднує групу речовин, які по своїй хімічній суті є ефірами фталевої кислоти. Фталати містяться в медичних виробах, в іграшках, в різних упаковках, в пластикових картах, килимових і настінних покриттях, в шлангах, трубах, в оббивці для автомобілів, віконних рамах, в мастильних матеріалах, в миючих засобах і косметиці, у багатьох лаках для нігтів, лаках для волосся, шампунях.

В організмі волонтерів, що мають ознаки ожиріння, виявлений високий рівень ферментів, які свідчать про ураження печінки. Причиною такого невтішного висновку є додавання виробниками фталатів, які давно стали традиційними складовими для збільшення терміну придатності.

За твердженням вчених, незважаючи на малу вибірку при дослідженні цього питання, чітко простежується зв’язок хімічних речовин і стану здоров’я.