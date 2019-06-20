Корсиканські лісники виявили кішок-лис

Єгері з Національного бюро полювання і дикої природи Франції (france’s National Hunting and Wildlife Office) згадували, що перші «котячі лисиці» були виявлені тут в 2016 році. Однак легенди про диких лісових тварин, схожих одночасно на кішку і лисицю, ходили на острові задовго до цього.

Експерти припускають, що це – нащадки виду, що мешкав в Африці і на Близькому Сході тисячі років тому.

Кішки-лисиці більше нагадують кішок. Але на відміну від звичайних домашніх мурчиків, мають великі хвости і дуже розвинені ікла. У довжину тварини досягають 90 сантиметрів. Саме із-за цих відмінностей їх схильні зараховувати відразу до двох видів. Також, як і домашні кішки, знайдені тварини більше тяжіють до нічного способу життя. У темний час доби вони полюванням добувають собі їжу.

Експрес-інформація по країні

Франція (Французька Республіка) – держава в Західній Європі.



Прапор



Герб



Столиця – Париж

Найбільші міста: Париж, Марсель, Ліон, Тулуза, Ніцца

Форма правління – Президентсько-парламентська республіка

Територія – 674 685 км 2 (48-я в світі)

Населення – 64,5 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – французька

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,888 (22-я в світі)

ВВП – $2,829 трлн (6-я в світі)

Валюта – євро

Межує з Бельгією, Люксембургом, Німеччиною, Швейцарією, Монако, Італією, Іспанією,

Андоррою

Головний технік з охорони навколишнього середовища П’єр Бенедетті розповів, що, судячи з ДНК знайденого тварини, воно відрізняється від європейської дикої кішки (Felis silvestris silvestris. І швидше родинно африканської лісової кішки (Felis silvestris lybica. Однак більш точна ідентифікація виду ще попереду.

Рейнджери сподіваються, що вивчивши і позначивши тварин, вони зможуть добитися їх офіційного захисту протягом наступних декількох років.

За матеріалами CNN

Читайте також:

Планета без львів: вчені попереджають, що великі дикі кішки скоро зникнуть

Як з лисиці зробити домашнього улюбленця

Кішка мистецтвознавця зіпсувала картину XVII століття