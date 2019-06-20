Глобальна мобілізація: Литва збільшує чисельність військових

Литовський уряд схвалив план збільшення чисельності Збройних сил (ЗС) республіки в найближчі десять років.

Про це пише Baltnews, передає Zrada.today.

Згідно із затвердженим планом уряду Литви, до 2028 року чисельність професійних військових ЗС Литви повинна збільшитися з 10 900 майже до 14 500 осіб, повідомляє прес-служба Міноборони республіки.

Планується збільшення чисельності військових шляхом збільшення числа добровольців Сил ополчення в складі ЗС або числа інших військовослужбовців активного резерву на 900 осіб до 6 300 військових.

У три рази до 3 900 осіб має зрости число учасників військових навчань з підготовленого резерву. Крім того, чисельність військового призову повинна зрости на сто осіб — до 3 900.

У квітні цього року Міністерство оборони Литви виступило із закликом до громадян республіки, які проживають за кордоном, повернутися в країну і вступити в армію. Натомість їм обіцяли конкурентоспроможну зарплату та соціальні гарантії.

“В армії потрібні водії, кухарі і багато інших фахівців, тому кожен, хто хоче стати частиною армії, обов’язково знайде відповідне місце для служби й зможе реалізувати свій потенціал”, – заявив директор Служби військового обов’язку і комплектації Збройних сил Литви Арунас Балчюнас.