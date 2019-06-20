Филарет против Епифания: в Киеве начался поместный собор УПЦ Киевского патриархата

Сегодня, 20 июня, в Киеве начался поместный собор УПЦ Киевского патриархата. Собрание возглавит Филарет, который отказался признавать ликвидацию УПЦ КП. Об этом сообщает Zrada.today со ссылкой на LB.

Стоит отметить, журналистов на поместный собор не допустили, но пообещали выложить все материалы на сайте.

По мнению Филарета, в настоящее время идет борьба за независимость Украинской церкви, которая после зависимости от Москвы получила зависимость от Константинополя.

Церковный конфликт между Филаретом и ПЦУ назревал уже давно. Журналисты отмечают, что Филарет активно вставляет “палки в колеса” ПЦУ, и по-этому созвал Поместный собор, чтобы пересмотреть Статут ПЦУ. Подобная ситуация может привести к потере томоса.

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Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Мероприятие проходит в бывшем главном храме УПЦ КП – Владимирском соборе в центре столицы. Его настоятель – протоиерей Борис Табачек, он является давним соратником Филаретом.

На собор пришло очень небольшое количество священнослужителей, не более десяти человек. По данным BBC, среди них – митрополит Белгородский и Обоянский Иоасаф и его викарный епискоg Петр (Москалев). Также среди участников был заявлен епископ Фалештский и Восточно-Молдовский Филарет (Теодор Панку), но он не приехал.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Параллельно с собором Филарета ПЦУ организовала всеукраинский церковно-общественный форум единства украинского православия. Он проходит в бизнес-центре возле Спасо-Преображенского собора на Теремках.

ПЦУ не признает созванное Филаретом собрание как собор и предупредила, что его участники могут быть отлучены.

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