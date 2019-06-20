Що потрібно робити в 25, щоб не захворіти в 50?

Попереджаємо: у цій статті ви не знайдете чарівних формул і чудодійних продуктів, які захищають від усіх хвороб (хоча б тому що їх не існує). Ми розповідаємо про прості речі, який дійсно допомагають зберегти здоров’я.

1. Збережіть струнку фігуру

Банально, але факт: краще рецепта “більше рухатися і перестати переїдати” не існує. У людини з ожирінням практично немає шансів надовго зберегти здоров’я, а «хорошого» і «поганого» метаболізму просто не існує. Зате буває порушений обмін речовин, викликаний малорухливим способом життя і незбалансованою дієтою.

Якщо ви ніяк не можете схуднути, відвідайте ендокринолога: іноді зайва вага провокують збої в роботі гормональної системи. Це лікується.

2. Займайтеся спортом

Сидячий спосіб життя – головний ворог здоров’я. Фахівці рекомендують 150 хвилин на тиждень приділяти помірній фізичній активності: це всього виділити дві з половиною години з 168. Причому чим інтенсивніше буде ваше тренування, тим менше часу вам знадобиться.

Однак спортзал 3 рази на тиждень не врятує, якщо весь час, що залишився ви будете сидіти і лежати. Намагайтеся більше рухатися протягом дня. Якщо не виходить, заведіть собаку: спілкування з чотириногим, щоденні прогулянки і нові знайомства з такими ж собачниками дуже допоможуть вашому здоров’ю. В тому числі, емоційного. Тільки ретельно зважте всі «за» і «проти», щоб не зіпсувати життя і собі, і тварині.

3. Харчуйтеся збалансовано

Додайте в раціон пісне м’ясо, нежирні молочні продукти, цільні зерна, овочі фрукти і горіхи. Обмежте споживання солі, цукру і переробленого червоного м’яса. Ну і намагайтеся пити якомога менше соків, газованої води і інших подібних напоїв – краще чистої води ще нічого не придумали.

4. Киньте курити

«Не можу кинути» – це відмовка. Без сигарет ще ніхто не вмирав, а ось через них – дуже навіть. Якщо не відчуваєте в собі сил відмовитися від тютюну, зверніться до фахівця – можливо, вам допоможуть нікотинові пластирі або психотерапія.

5. Обмежте алкоголь

Щодо спиртного працює одне правило: чим його менше, тим краще для вашого здоров’я. Відносно безпечною дозою вважається банка пива (330 грам), склянка вина (113 грам) або (28 грам) міцного спиртного напою в день. Але, якщо можете, обійдіться і без них.

6. Спілкуйтеся з людьми

Коли ми перестаємо підтримувати дружні зв’язки, наші розумові здібності страждають, а ризик розвитку депресії підвищується. Завжди знаходьте час для ваших близьких.

7. Проходьте регулярні обстеження

Багато хвороб легко піддаються лікуванню на ранніх стадіях. Навіть якщо у вас немає ніяких симптомів, регулярно відвідуйте стоматолога і терапевта – просто щоб переконатися, що ви здорові.

На додаток до загальних перевірок, жінкам потрібно проходити обстеження у мамолога і гінеколога, чоловікам – у проктолога. І так, здайте нарешті аналізи на венеричні захворювання.