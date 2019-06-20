Українець влаштував смертельні розборки на курорті в Туреччині: фото

У Туреччині, на курорті Анталія був заарештований турист з України, якого правоохоронці підозрюють у вбивстві свого батька.

Про це повідомляє турецьке видання “Анадолу”.

Згідно з інформацією журналістів, українець міг вбити батька в одному з готелів в районі Аланья.

Також видання називає ім’я і вік затриманого – М.Дарменке, 23 роки. Він прибув до Туреччини разом зі своїм 80-річним батьком за кілька днів до вбивства.

Згідно з попередньою інформацією слідства, молодий український турист вступив в конфлікт з батьком, а потім його побив до смерті. Бригада медиків на місці події, констатувала смерть літнього чоловіка, після чого підозрюваний був оперативно затриманий. Справу М. Дарменке було направлено в суд і судді прийняли рішення взяти українця під варту. Після попереднього розгляду справи туриста направили на експертизу в психіатричну лікарню.