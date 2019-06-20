Вакарчук показав, хто фінансує партію “Голос”

На сайті партії “Голос”, Святослав Вакарчук представив спонсорів своєї політичної сили. Про це повідомляє Zrada.today.

Спонсорами партії “Голос” стали:

фінансовий директор компанії «Чумак» Андрій Левчук;

співзасновник та генеральний директор маркетплейсу Kasta.ua Андрій Логвін;

засновник та генеральний директор ІТ-компанії MacPaw Олександр Косован.

Вакарчук зазначає, що всі внески вони роблять як фізичні особи, а не від імені своїх компаній. Згідно зі своєю політикою фандрейзингу, «Голос» приймає фінансову чи іншу підтримку лише за умови, що донори не впливатимуть на незалежність партії, не поставлять під сумнів її репутацію та не будуть суперечити з нашими цінностями.