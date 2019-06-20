Велике переселення: стало відомо куди переїде Адміністрація президента

Президент України Володимир Зеленський розповів про плани переїзду Адміністрації президента з вулиці Банкової до будівлі Українського Дому.

Також змін торкнеться сама назва: Зеленський хоче, щоб тепер усі вживали вислів “Офіс президента”.

“Перше, що ми робимо, це відходимо від назви “адміністрація” та переходимо на більш сучасну та європейську – “Офіс глави держави”, “Офіс президента”. Ми перетворюємо Адміністрацію президента з органу, що займався кураторством над різними державними інститутами, що був паралельний Кабінету міністрів в орган, що буде забезпечувати аналітичну роботу президента”, – заявив заступник глави Адміністрації Руслан Рябошапка.

Нинішню будівлю по вулиці Банковій, президент планує перетворити на великий художній музей.

Також президент заявив, що вже підписав документ, що передбачає скорочення чисельності працівників адміністрації.

“Я сьогодні дещо підписав з приводу переформатування Адміністрації – ви побачите, буде менше людей”, – підкреслив Зеленський

Офіс президента планують облаштувати в приміщенні Українського Дому на Європейській площі. Під розміщення президента та його працівників передбачена площа у 8 тис. квадратних метрів. Як повідомив глава адміністрації Андрій Богдан, на переїзд не витрачатимуть державні кошти. За його словами вже розроблений план, згідно якого адміністрація переїжджатиме на нову локацію за рахунок європейських грантів.

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