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На Черкащині затримали небезпечну банду вимагачів

20.06.2019

На Черкащині співробітники Служби безпеки України викрили та затримали учасників угруповання, яке займалося вимаганням грошей. Про це повідомили в прес-службі СБУ.

Як з’ясувалося, до складу угруповання входили п’ятеро місцевих жителів. Зловмисники провокували штучні конфлікти і вимагали гроші у громадян. Жертвами рекетирів були переважно приватні підприємці. Щоб “боржники” були більш поступливими, вимагачі психологічно тиснули на них і били.

Двох учасників групи затримали в одному із закладів громадського харчування міста Тальне при отриманні грошей.

“Зараз вирішується питання про оголошення затриманим про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України”, – відзначили в СБУ.

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