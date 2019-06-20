У Києві іноземець з ножем поцупив у кафе гроші зі скриньки для пожертвувань

У Києві спецназівці затримали чоловіка, який у приміщенні кафе забрав зі скрині для пожертвувань гроші і зник. Про це повідомляє прес-служба столичного главку Нацполіції.

“До чергової частини Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення про пограбування в кафе на проспекті Юрія Гагаріна. Працівниця закладу розповіла правоохоронцям, що невідомий зайшов до приміщення і зі скрині з пожертвами відкрито заволодів грошима. Крім того, зловмисник погрожував жінці предметом, схожим на ніж”, – йдеться в повідомленні.

Пізніше співробітники полку поліції особливого призначення №1 помітили чоловіка, схожого за прикметами, і затримали його. При поверхневому огляді у нього виявили гроші та ножі.

Затриманий виявився 55-річним уродженцем іншої держави. Раніше до кримінальної відповідальності він не притягувався.