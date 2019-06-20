Біженців і мігрантів ніколи ще не було так багато, – німецьке видання

Число біженців й мігрантів по всьому світу росте і вже досягло нового рекорду, повідомляє німецький журнал Focus Online. Мігрантів і біженців ніколи ще не було так багато за всю майже 70-річну історію Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН), передає Zrada.today.

До кінця 2018 року через насильство, конфлікти, переслідування або порушення прав людини були змушені бігти й опинилися далеко від батьківщини 70,8 млн осіб. За рік до цього, за оцінками організації, це число складало 68,5 млн осіб.

Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді у зв’язку з цією проблемою похвалив Берлін і його рішення. «Німеччина — це модель, яку інші країни повинні копіювати, — заявив він. – Країна вклала гроші в інтеграцію, і це спростовує стереотип, що цю кризу неможливо тримати під контролем ».

За словами Філіппо Гранді, канцлер Німеччини Ангела Меркель заплатила високу ціну за свою політику, але зрештою «історія розсудить, і її політика увійде в історію в позитивному ключі».

Поряд з біженцями у світі є мігранти, які шукають за кордоном кращих умов для життя і роботи. У 2017 році Міжнародна організація у справах міграції оцінила їх число у 258 млн.

Як повідомляється в статті, більш ніж половина біженців у минулому році були вигнані зі своєї країни. Майже 30 млн бігли через кордон, причому четверо з п’яти залишалися в сусідніх країнах, а не в Європі або США. Найбільший тягар зазнали не західні країни, де політики сьогодні міркують про кризу, яку неможливо подолати. За даними Агентства ООН у справах біженців, багаті країни прийняли в цілому лише 16% біженців. Третина біженців по всьому світу знайшли притулок в найбідніших країнах.

Говорячи про проблему, Гранді поскаржився про «кризу солідарності». Світ стає все більш роз’єднаним: «Рада Безпеки ООН вже навіть не може знайти спільну позицію, коли мова йде про гуманітарні питання».

За даними статистики УВКБ ООН, з п’яти країн, які взяли найбільше біженців, Німеччина — єдина західна держава. В кінці минулого року в Німеччині перебували 1,1 млн людей, які отримали статус біженців, а також приблизно 370 тис. шукачів роботи, справи яких ще знаходяться в розгляді. Більше біженців числиться тільки в Туреччині (3,7 млн), а також в Пакистані, Уганді та Судані.

Число нових заяв на отримання статусу біженця, які надійшли від жителів Венесуели, різко збільшилася до 350 тис., Відзначається у звіті УВКБ ООН. Це в три рази більше, ніж було за рік до цього. Таким чином, венесуельці склали п’яту частину всіх нових претендентів статусу біженця і стали найбільшою групою, яка випереджає вихідців з Афганістану і Сирії.

Як і за рік до цього, більшість нових заяв на отримання статусу біженця зафіксовано в США — близько 250 тис. На другому місці знаходиться Перу через наплив венесуельців. Німеччина займає третю позицію, повідомляється в статистиці Агентства ООН у справах біженців. Більшість вперше поданих заяв на отримання статусу біженця в Німеччині виходить від сирійців, іракців і іранців, пише німецький журнал Focus Online.

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