Шпигунські знімки виявили масштаб танення гімалайських льодовиків

Для свого нового дослідження вчені Колумбійського університету (Нью-Йорк, США) використовували фотографії часів холодної війни, зроблені супутниками-шпигунами. У зону уваги дослідників потрапили 650 гімалайських льодовиків протяжністю 2000 км, стрімко зменшуються в розмірах.

Вчені порівняли фотографії, зроблені супутниками, зі свіжими спостереженнями Nasa і Японського космічного агентства (Jaxa) і виявили, що танення в Гімалаях подвоїлася за останні 40 років.

Раптово знадобилися вченим зображення Землі відносяться до 1970-1980-х років. У той час в рамках американського шпигунського проекту під кодовою назвою Hexagon на орбіту було виведено 20 супутників, яким належало таємно сфотографувати планету.

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Рулони плівки скидалися супутниками в атмосферу, де їх підхоплювали військові літаки. Матеріали були розсекречені в 2011 році і оцифровані Геологічною службою США для наукових потреб.

Ступінь втрат незбагненна

Завдяки цим знімкам команда Колумбійського університету виявила, що в період з 1975 по 2000 рік в Гімалаях щорічно тануло в середньому чотири мільярди тонн льоду. А з 2000 по 2016 рік льодовики танули вдвічі швидше, втрачаючи в середньому близько 8 млрд тонн льоду в рік.

«Дослідження показує чітку картину того, як змінилися гімалайські льодовики, – сказав Джошуа Маурер з обсерваторії Колумбійського університету в Нью-Йорку. – Масштаб танення неймовірний, адже 8 мільярдів тонн льоду достатньо, щоб заповнювати 3,2 мільйона басейнів олімпійських розмірів на рік».

Також вчений зазначив, що втрата льоду аж ніяк не рівномірна. Найбільше льодовики тануть в нижній частині. Саме там зосереджена основна зона стоншування. Іноді втрати льоду досягають там п’яти метрів у рік.

Трагічні наслідки неминучі?

У науковому співтоваристві не припиняються дебати про причини прискореного танення.

Основною передумовою цього процесу вчені називають зміну клімату на планеті, глобальне потепління. Також істотно впливають такі фактори, як зміна кількості опадів у регіоні та накопичення сажі від промислових забруднювачів.

Дослідники з Колумбійського університету застерігають людство з приводу наслідків танення льодовиків.

У короткостроковій перспективі величезні обсяги талої води можуть викликати повінь. У більш довгостроковій перспективі численне населення Гімалаїв, залежне від талих вод в періоди посухи, може зіткнутися з величезними труднощами. Адже коли льодовики вичерпаються, найбільш важливі річки втратять запас води і в кінцевому підсумку в посушливу пору пересохнуть.

За матеріалами BBC

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