Президент України підписав свій перший закон. ВІДЕО

Президент України Володимир Зеленський підписав перший закон, який стосується надання оплачуваної відпустки усиновлювачам дитини.

Президент України Володимир Зеленський підписав перший закон — що стосується особливостей відпустки усиновителів.

Як випливає з відео команди Зеленського, оприлюдненого в четвер, глава адміністрації президента Андрій Богдан звернувся до глави держави: “Пане президенте, дозвольте Вас попросити підписати перший закон у своєму житті”. Зеленський уточнив: “Перший закон?” – “Так”.

Богдан пояснив, про що цей документ, після чого президент підписав його.

Йдеться про закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання відпустки усиновлювачам при усиновленні дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування”, прийнятому 30 травня.

Так, співробітникам, які усиновили дитину з-поміж дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, надається одноразова оплачувана відпустка у зв’язку з усиновленням дитини тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів — при усиновленні двох і більше дітей) без урахування святкових і неробочих днів після вступу в законну силу рішення суду про усиновлення дитини. Така відпустка надається за умови, що заяву про відпустку надійшло не пізніше трьох місяців з дня набрання законної сили рішенням суду про усиновлення дитини.

В історії проходження документа на сайті Верховної Ради вказано, що 19 червня закон повернутий з підписом від президента. Даний закон опублікований в парламентській газеті “Голос України” у четвер, 20 червня. Він набирає чинності на наступний день після опублікування.

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