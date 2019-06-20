Повінь – зміна системи

Menu
Close

Президент України підписав свій перший закон. ВІДЕО

20.06.2019

Президент України Володимир Зеленський підписав перший закон, який стосується надання оплачуваної відпустки усиновлювачам дитини.

Президент України Володимир Зеленський підписав перший закон — що стосується особливостей відпустки усиновителів.

Як випливає з відео команди Зеленського, оприлюдненого в четвер, глава адміністрації президента Андрій Богдан звернувся до глави держави: “Пане президенте, дозвольте Вас попросити підписати перший закон у своєму житті”. Зеленський уточнив: “Перший закон?” – “Так”.

Богдан пояснив, про що цей документ, після чого президент підписав його.

Йдеться про закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання відпустки усиновлювачам при усиновленні дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування”, прийнятому 30 травня.

Так, співробітникам, які усиновили дитину з-поміж дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, надається одноразова оплачувана відпустка у зв’язку з усиновленням дитини тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів — при усиновленні двох і більше дітей) без урахування святкових і неробочих днів після вступу в законну силу рішення суду про усиновлення дитини. Така відпустка надається за умови, що заяву про відпустку надійшло не пізніше трьох місяців з дня набрання законної сили рішенням суду про усиновлення дитини.

В історії проходження документа на сайті Верховної Ради вказано, що 19 червня закон повернутий з підписом від президента. Даний закон опублікований в парламентській газеті “Голос України” у четвер, 20 червня. Він набирає чинності на наступний день після опублікування.

 

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!

Читайте також:   Трамп пожертвує особисті гроші на відновлення Техасу після повені
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *