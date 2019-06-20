Почему падает доллар? Всеобщая дедолларизация

Доля доллара в общемировых валютных резервах упала до исторического минимума с начала века. Американских гособлигаций на балансах центробанков мира — самое низкое количество в истории. В апреле среди рекордсменов по распродаже трежерис оказался ближайший союзник США — Великобритания. Об этом сообщают .

По данным 2018 года, на доллар в валютных резервах разных стран приходится 61,7 процента. Это минимальное значение за последние 20 лет. Как отмечает Европейский центральный банк в июньском обзоре, доллар все еще остается мировой резервной валютой, но его лидерство значительно пошатнулось.

Со времен глобального финансового кризиса 2008 года, когда центробанки держали в резервах максимальные объемы американской валюты, доля доллара снизилась на семь процентных пунктов.

В 2018-м особенно активно продавали доллары и гособлигации США развивающиеся страны. Аргентина, Китай, Гонконг, Индия, Индонезия, Таиланд и Турция избавились от трежерис почти на 200 миллиардов долларов. Одним срочно понадобились наличные доллары, чтобы стабилизировать собственные валюты, другие отказываются от американских активов из-за конфликтов с Вашингтоном.

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“Цель многих стран — уменьшить зависимость от доллара в ответ на американские угрозы санкций, — отмечает ведущая турецкая газета “Сабах”. — В Турции портфель казначейских облигаций США сократился до рекордно низкого уровня. Распродали практически все”.

А вот то, что из долларовых активов выходят развитые страны, включая традиционных союзников США, — принципиально новый тренд. Так, Великобритания в апреле сократила американских гособлигаций сразу на 16,3 миллиарда долларов.

Вообще тут лидирует Китай — крупнейший иностранный держатель американского долга (1,1 триллиона долларов). Из-за торговой войны Пекин в течение года избавился от трежерис на 60 миллиардов, в апреле распродал еще на 20 миллиардов, сократив запасы до двухлетнего минимума. Не слишком отстает и Япония, второй по значимости кредитор США: в апреле в Токио сбросили казначейских бумаг на 11,07 миллиарда.

Зачем Китай готовится к распродаже госдолга США и к чему это приведет

Усиливаются опасения того, что Китай собирается выйти из числа главных кредиторов Америки. Аналитики уверяют: этот сценарий маловероятен. Неизбежное в таком случае резкое обесценивание бондов нанесет больше вреда китайцам, чем американцам, — и вообще всей мировой экономике.

Однако, указывает Bloomberg, Пекин в любой момент может сократить вложения в эти активы на несколько десятков миллиардов ради поддержания курса юаня.

“Если Китай и начнет распродажу казначейских облигаций США, то это в меньшей степени будет связано с новыми пошлинами и в значительно большей — с регулированием собственной валюты, — цитирует Bloomberg аналитика Columbia Threadneedle Investments Джина Таннуццо. — Когда отток капитала усилится, Пекину придется защищать юань и продавать трежерис“.

Всеобщая дедолларизация

Одним из самых активных продавцов американских активов считается Россия. Еще в 2010 году вложения Банка России в гособлигации США превышали 176 миллиардов долларов. С 2014-го, по мере того как нарастало санкционное давление Вашингтона, Центробанк сокращал портфель трежерис, и к началу 2019-го этих бумаг осталось на балансе всего на 14 миллиардов долларов.

По данным Минфина США, в апреле Россия избавилась от американских гособлигаций еще на 1,6 миллиарда долларов. Сейчас у ЦБ трежерис на 12,13 миллиарда долларов — минимум с 2007 года. Почти все вырученные от продажи долларовых активов средства Банк России потратил на активы в евро и юанях.

“Доля евро в валютных резервах России выросла до 39 процентов, доллара сократилась до 27 процентов, а юаня подскочила до 17 процентов”, — отмечается в недавнем отчете Европейского центрального банка.

Так же действуют и центробанки других стран. На последовательное уменьшение значения доллара наряду с ростом доли евро, иены и китайского юаня в резервах глобальных ЦБ указал недавно Международный валютный фонд.

“Банки по всему миру продолжают диверсифицировать резервы и уводить их от доллара”, — констатировал МВФ в обзоре мировых тенденций.

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Сейчас золотой запас российского Центробанка оценивается в 2112 тонн на сумму около 87 миллиардов долларов. Это рекорд за всю постсоветскую историю. За последние десять лет доля золота в валютных резервах страны выросла с 3,5 до 18,6 процента.

“Золото — самая твердая валюта в мире, подверженная лишь минимальной естественной инфляции, и хорошая страховка от колебаний доллара. Это высоколиквидный ресурс, а крупные золотые резервы укрепляют доверие инвесторов к рублю”, — подчеркивает Neue Zürcher Zeitung.

Второй крупнейший покупатель драгметалла — Китай с золотым запасом 1853 тонны на 76 миллиардов долларов. В конце прошлого года Пекин после более чем двухлетнего перерыва резко увеличил закупки, что привело к подорожанию золота до полугодового максимума — 1300 долларов за унцию.

Аналитики объясняют: золото — это еще и страховка от дефолта США. Китай и Россия прекрасно понимают, что Штатам будет очень сложно рассчитаться по долговым обязательствам и в конечном итоге покупка трежерис бесполезна. Крах американского долгового рынка весьма вероятен, поэтому Москва и Пекин предпочитают вкладываться в золото.

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