Чорновіл прокоментував переїзд АП до Українського дому

Незалежний політичний експерт Тарас Чорновіл прокоментував переїзд адміністрації президента з Банкової в Український Дім на Європейській площі. Він заявляє, що це робиться зовсім не для зручності киян та гостей міста, адже Європейська площа – найнапруженіший транспортний вузол у столиці, тоді як Банкова, хоч і знаходиться у центрі, однак там немає такого напруженого рух. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис експерта у соцмережі фейсбук.

Тарас Чорновіл пише: «Пригадуєте, як цей шум починався: перенести адміністрацію з Банкової, щоб не заважати киянам. А зараз виявилося, що повним ходом готують перенести “Офіс президента” в Український Дім на Європейській площі».

Експерт також наголошує: «Я тут не про функціональність приміщень, не про те, що Український Дім використовується для виставок, культурних акцій тощо й Зе просто хоче забрати в киян приміщення, призначене для інших цілей, не про ще десяток інших обставин, як і дивні пояснення щодо джерел фінансування».

Чорновіл у своєму дописі звертає особливу увагу на те, що переїзд «Офісу президента» в Український дім спричинятиме незручності особливо під час акцій протесту, які, як ми знаємо частенько проходять під стінами АП, а також під час прибуття гостей.

Він пише: «Я про припинення незручностей для киян та гостей столиці. Банкова, хоча й знаходиться поблизу центру, але в тихому районі, де поряд фактично нема вулиць з активним рухом. Певні незначні проблеми виникають лише під час прибуття іноземних делегацій. Акції протесту, процедури зустрічі почесних гостей тощо відбуваються без значних перешкод для транспорту й пішоходів. А тепер уявіть собі все це на Європейській площі – в одному з найнапруженіших вузлів, де сходиться Хрещатик, спуск на Поділ та підйом на Печерськ.

“Дякую” за таку турботу, пане резиденте».

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Нагадаємо, що 19 червня під час неформальної зустрічі з журналістами в АП Володимир Зеленський поділився намірами згодом перемістити Адміністрацію Президента з центру Києва, а на вулиці Банковій створити художній музей.

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