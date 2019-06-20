Буде ще гірше: синоптик дала прогноз до кінця тижня

До кінця поточного тижня в Україні температура опускатися нижче 24 градусів тепла не буде.

Про це у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.

За її словами, практично по всій країні температура повітря вдень сягатиме +30 +36 градусів. З 22 червня в західних регіонах буде трохи свіжіше – +24 +29 градусів.

Крім того, 21 червня на Заході очікуються грозові з шквальним вітром або градом.

У Києві 21-го червня синоптик прогнозує +31 +33 градуси, без опадів. Найближчий дощ у столиці очікується 24 червня.

“Наступного тижня, якраз, коли у нас температура повітря знизиться до комфортної, сильна спека обрушиться на країни Західної Європи”, – резюмувала Діденко.