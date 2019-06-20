Правоохоронці розповіли деталі жорстокого вбивства Дар’ї Лук’яненко

У поліції розповіли деталі вбивства 11-річної Дар’ї Лук’яненко, яка зникла на Одещині 13 червня. Про це заявив начальник ГУНП в Одеській області Олег Бех під час брифінгу

“(Підозрюваний — ред.) вийшов з ринку десь за чотири хвилини до того як вийшла Дар’я, зайшов на своє подвір’я, дочекався поки дитина йшла з ринку на танці, затягнув її до свого подвір’я (та будинку —ред.) де роздягнув її, намагався зґвалтувати. Після того як отримав опір він своїми руками задушив її, і як ми сьогодні підозрюємо та бачимо тілесні проникаючі ушкодження(на тілі-ред.), які були нанесені ножем або шилом”, — сказав Бех.

За його словами, всі предмети були вилучено та направлено на експертизу. Також, на шиї було виявлено два поранення, які також будуть дослідженні експертами та кваліфіковані.

Нагадаємо, підозрюваний у вбивстві 11-річної Дар’ї Лук’яненко, яка зникла на Одещині 13 червня, зізнався, що вбив дівчинку відразу.

Як повідомлялося, підозрюваному у вбивстві 11-річної Дар’ї Лук’яненко на Одещині сьогодні буде остаточно оголошено підозру, для нього у суді проситимуть арешт як запобіжний захід.

Нагадаємо, 19 червня у поліції заявили, що виявили тіло зниклої 11-річної Дар’ї Лук’яненко, яка зникла на Одещині 13 червня, коли йшла до танцювального гуртка. Власника будинку, біля якого виявили тіло, напередодні повезли на допит.