Порожні вулиці та занедбані магазини: зявилися сумні фото та відео з окупованого Донецька

На знімках місто виглядає абсолютно порожнім

У мережі з’явилися вражаючі кадри, зняті в окупованому Донецьку. Місцевий блогер прогулявся по місту, зняв порожні вулиці і магазини.

Про це повідомляє Денис Казанський, опублікувавши відповідні фото і відео на Facebook, передає НАРОДНА ПРАВДА.

На знімках місто виглядає абсолютно порожнім. Мегаполіс ніби вимер. Люди зникли.

“Я навіть не думав, що все настільки погано. Я пам’ятаю порожню вулицю Артема в травні 2014 року. Але тоді народ утік із міста від військових дій. Після цього пропаганда РФ запевняла нас, що люди повернулися, Донецьк ожив, але судячи з відео, після 2014-го ситуація особливо не змінилася”, – йдеться у публікації.

Автор знімків – житель Донецька, який веде на ютубі відеоблог під ніком “Щоденник Товстуни” зняв на відео свою прогулянку по місту і показав, як виглядає колишній мегаполіс сьогодні.

За словами автора відео, в місті залишилося близько 350 тисяч жителів. На підтвердження своїх слів він показав абсолютно безлюдні центральні вулиці і головну площу міста, а також закриті магазини та розважальні заклади, які користувалися попитом у відвідувачів у довоєнні часи.

“В черговий раз переконуюся, що колишнього Донецька вже залишилося, залишилася лише оболонка і примари минулого ситій українського життя. Тільки люди, що ненавидять місто, могли довести його до нинішнього стану. “ДНР” – це групування ворогів Донбасу, які радісно трощать цей регіон і отримують від цього задоволення”, – сумно прокоментував знімки Казанський.