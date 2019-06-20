Знайдені невідомі знімки терактів 9/11

Джонатан Берджесс і Джейсон Скотт – архіваріуси, що купили компакт-диски з рідкісними знімками, – надзвичайно здивувалися настільки цінного придбання. Ці фотографії Граунд-Зіро (ділянка в Нижньому Манхеттені площею 65 000 м2, на якому розташовувалися будівлі-близнюки Всесвітнього торгового центру), можливо, зробив робочий, розбираються завали.

Куплені диски були в поганому стані, але дані в кінцевому підсумку вдалося відновити. У цифрових альбомах є зображення Ground Zero, знятого як на рівні тротуару, так і зверху. Архіваріуси завантажили фотографії на Flickr .

Експрес-інформація по країні

Сполучені Штати Америки (США) – держава в Північній Америці.

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Столиця – Вашингтон

Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)

Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)

Офіційний мову – американську англійську

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,915 (8-я в світі)

ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)

Валюта – долар США

Межують з Канадою, Мексикою

«Зазвичай такими предметами на розпродажах нехтують. Дуже ймовірно, що знімки виявилися б у сміттєвому контейнері, якщо б ми не прийшли за ними», – сказав Джонатан Берджесс. Архіваріусам поки що не вдалося розшукати автора фотографій.

Таке не забувається

Серія терактів забрала життя 3000 чоловік. У той фатальний день в хмарочоси Всесвітнього торгового центру врізалися два викрадених літака. Ними управляли терористи «Аль-Каїди». Таким же чином була здійснена атака Пентагону. Четвертий літак на поле в Пенсільванії.

Крім американців жертвами терактів стали жителі ще 91 країни.

Згідно з даними Центру контролю захворювань і профілактики (CDC), багато з 400 000 осіб, які працювали в Граунд-Зіро відразу після трагедії, що постраждали від впливу токсичних речовин або отримали травми.

За матеріалами BBC

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