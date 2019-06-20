У Білорусії жінкам дали дозвіл працювати напівголими на заводі (ВІДЕО 18+)

На білоруському підприємстві «БелМаш» співробітницям дозволили працювати біля верстата в купальниках. Причиною тому стала аномальна спека в Білорусі, яка негативно вплинула на продуктивність праці, кажуть на заводі.

Як повідомляє UDF, керівництво компанії на прохання жіночої частини колективу змінило правила дрес-коду, передає Zrada.today.

У спеку за новими правилами їм дозволяється бути одягненими в купальник або красиву білизну, при цьому не заважаючи основному виду діяльності.

При цьому для захисту використовуються фартук, окуляри та рукавички.

Є ще одне застереження: цей дозвіл діє тільки в тих випадках, коли температура повітря піднімається вище 27 градусів.

Коментуючи це нововведення, на заводі сказали, що через спеку продуктивність впала, а оскільки вони — комерційне підприємство, то погодилися піти назустріч знемагаючому від спеки колективу.

В результаті задоволені і співробітниці, і продуктивність праці різко зросла на 20 відсотків. Причому, у всього колективу — і жіночого, і чоловічого.

В якості ілюстрації експерименту «БелМаш» зняв свою версію кліпу «Satisfaction».

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