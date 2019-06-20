Клімкін: В Європі поряд з температурою показують і рівень забруднення повітря

«Рівень забруднення повітря в Києві наразі просто зашкалює. І чомусь це не топ-тема ані для наших ЗМІ, ані для місцевої влади. В нас всі дивляться лише прогнози синоптиків, а дарма. В Європі, наприклад, поряд з температурою показують і рівень забруднення повітря», – пише Павло Клімкін на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук. У своєму дописі Міністр закордонних справ України не лише скаржиться на забруднення повітря у столиці, але й пропонує методи боротьби з цією проблемою, яка у сучасному світі є дуже гострою не лише в Україні, а й в розвинених країнах Європи Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис Клімкіна.

Міністр закордонних справ пише: «Спека – це не просто дискомфорт. Бо її ж можна, зрештою, пережити. Спека – це насамперед небезпека, яка виносить на поверхню вади великих міст. Рівень забруднення повітря в Києві наразі просто зашкалює. І чомусь це не топ-тема ані для наших ЗМІ, ані для місцевої влади. В нас всі дивляться лише прогнози синоптиків, а дарма. В Європі, наприклад, поряд з температурою показують і рівень забруднення повітря».

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Павло Клімкін у дописі наголошує, що це ж той самий випадок дієвого «обміну досвідом», про який так люблять говорити, коли сталі практики західних міст можна було б застосовувати в Києві. Він заявляє, що можна спробувати вплинути, принаймні, на автомобільний трафік, знизивши загазованість в спекотний період, і додає: « Ми зараз дихаємо концентрованим діоксидом азоту – реальною отрутою, що викидається машинами в повітря та повністю розкриває свій потенціал саме на спеці».

Хоча міністр не закликає обмежувати рух по номерах машин, однак він пропонує мотивувати людей заповнювати всі місця в автомобілі (замість того, щоб кожен їхав своєю машиною). Він пропонує зробити для таких автівок окремі смуги на проблемних ділянках великих автотрас або дозволивши використовувати вже існуючі виділені автобусні смуги.

«Це реально діючі практики Заходу. Копіювати, можливо, й не варто, але повчитись точно можна. Бо це і є та сама «європеїзація» життя. А ми ж всі пишаємося, що Київ такий сучасний та європейський», – додає Павло Клімкін, опираючись на свій досвіт проживання у європейських країнах.

«Розумію, що невдоволених водіїв буде багато. Навіть більше, ніж під час марафонів та забігів. Але з ними, мабуть, і варто для початку порадитись. Адже те, чим ми дихаємо на щоденній основі, важливіше. Зараз ми просто вбиваємо себе, своїх дітей та своїх батьків. І це теж нескладно було б пояснити», – закінчує свій досить цікавий і інформативний допис міністр.

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Нагадаємо, що в.о. міністра охорони здоров’я нещодавно розповідала, що у спеку зростають ризики зневоднення та отримання теплових травм не лише у людей, а й тварин.

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