Україна розпочне боротьбу з корупцією разом з ОАЕ

Рахункова палата України спільно з Державною аудиторською інституцією ОАЕ підписали меморандум про співпрацю, відповідно до якого українська сторона перейматиме досвід ОАЕ у боротьбі з корупцією і проведенні IT-аудитів. Про це написав голова Рахункової палати Валерій Пацкан у Facebook.

«Сьогодні я радий вітати в Україні справді поважного гостя — президента INTOSAI і очільника Державної аудиторської інституції ОАЕ Харіба Саїда Аль Амімі. Ми маємо спільні пріоритети в діяльності наших установ – це захист державних коштів і боротьба з корупцією. Сьогодні ми підписали Меморандум про співпрацю між нашими інституціями і домовились, що аудитори Рахункової палати перейматимуть досвід ОАЕ у боротьбі з корупцією і проведенні IT-аудитів», — написав Пацкан.