Корисні літні ягоди: що від чого і чому вони так необхідні людському організму

Сезон ягід в розпалі, всі вони корисні та важливі для імунітету. Консультант зі здорового способу життя Ольга Фоміна розповіла в своєму блозі, які ягоди корисно вживати влітку.

Вишня та черешня багаті вітамінами групи В, що підтримують нормальну роботу нервової системи організму, а також здоров’я шкіри, волосся і нігтів. Міститься в них вітамін А, який сприятливо впливає на зір, кістки, зуби та вітамін С – захист від вірусів та інфекцій, зміцнює судини та перешкоджає ранньому старінню. Також до складу входить залізо і фолієва кислота, які нормалізують склад крові.

Вишня виводить шлаки та токсини з організму, є відмінним антисептиком, корисна при застудах, незамінна при недокрів’ї та здатна запобігати інфарктам.

Черешня в свою чергу “спеціалізується” на нормалізації тиску, поліпшенню роботи нирок та печінки, допомагає при ревматизмі і артритах.

Малина, мабуть, ягода №1 коли справа стосується боротьби з простудними захворюваннями, адже вона стимулює вироблення інтерферону організмом. В цілому – це відмінний природній жарознижувальний засіб. Малина має такі властивості, як: зупинка кровотеч, виведення токсинів, допомога при боротьбі з радикулітом, анемією та атеросклерозом.

Чорниця відома своєю здатністю, відновлювати зір, покращувати кровообіг сітківки очей і навіть боротися з курячою сліпотою. Пектин, що міститься в ній, допомагає виводити продукти гнильного походження з організму, а дубильні та фарбувальні речовини роблять чорницю відмінним протизапальним засобом. Плюс, склад чорниці дозволяє вважати її хорошим протибактеріальним та протианемічним засобом.

: Обозреватель