Конституційний суд визнав законним указ Зеленського про розпуск Ради

Конституційний суд України признав указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради – конституційним. Відповідне рішення було ухвалене під час закритого засідання Великої палати у четвер. Про це повідомив Укрінформ з посиланням на власні джерела.

Відповідне рішення було ухвалене під час закритого засідання Великої палати КСУ у четвер.

“Суд визнав конституційним указ Президента про розпуск парламенту”, – сказав співрозмовник агентства.

Суддею-доповідачем у даній справі виступав Віктор Кривенко.