Конституційний суд визнав законним указ Зеленського про розпуск Ради

Конституційний суд України признав указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради – конституційним. Відповідне рішення було ухвалене під час закритого засідання Великої палати у четвер. Про це повідомив Укрінформ з посиланням на власні джерела.
Відповідне рішення було ухвалене під час закритого засідання Великої палати КСУ у четвер.
“Суд визнав конституційним указ Президента про розпуск парламенту”, – сказав співрозмовник агентства.
Суддею-доповідачем у даній справі виступав Віктор Кривенко.