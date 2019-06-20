Зеленський зустрівся з Ахметовим для скасування “Роттердам +”

Український президент Володимир Зеленський заявив, що прийшов згоди з Рінатом Ахметовим щодо скасування формули «Роттердам +» і інвестицій в інфраструктуру Донбасу.

Як повідомляє Кореспондент, про це він повідомив на зустрічі з представниками бізнесу в Києві, передає Zrada.today.

«Я вже зустрівся з Рінатом Ахметовим, Віктором Пінчуком і Ігорем Коломойським. Вони беруть на себе відповідальність за розв’язання конкретних питань. Так, з паном Ахметовим ми дійшли згоди не тільки щодо скасування «Роттердам +», а й домовилися, що він буде вкладати гроші в медицину та інфраструктуру Донбасу. Перший результат ви вже побачили. Це 200 швидких для міських і сільських лікарень по всій Україні », – заявив він.

Також, Зеленський повідомив, що Пінчук забезпечить квартирами 24 сім’ї військовополонених моряків і буде займатися проблемами соцдопомоги для всіх військовослужбовців.

«Це наша домовленість», – заявив Зеленський.

Також, за словами президента, Коломойський буде вкладати дуже великі гроші в інфраструктуру Донбасу.

«Але він про це поки не знає», – підкреслив Зеленський.

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