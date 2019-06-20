Прикордонник напав з ножем на колегу

На Буковині внаслідок конфлікту з колегою прикордонник отримав ножове поранення. Про це повідомили у прес-службі Державного бюро розслідувань.

“За попередньою інформацією, внаслідок конфлікту прикордонник наніс удар ножем у спину офіцеру. Останній зазнав поранення, що має ознаки тяжкого тілесного ушкодження”, – вказали у ДБР, додавши, що конфлікт стався між двома прикордонниками Чернівецького прикордонного загону.

Як зазначається, наразі постраждалий перебуває у лікарні.

“Військовослужбовця затримали в порядку ст. 208 КПК України. Наразі слідчі ДБР готують затриманому повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 405 (Погроза або насильство щодо начальника) КК України”, – додали у бюро.

У разі доведення вини, прикордоннику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років.