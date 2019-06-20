На українському курорті стався дикий скандал з бійкою і ДТП: відео

У Бердянську Запорізької області стався скандал між місцевими жителями і відпочиваючими з Полтавської області через сміття, який переріс у бійку і ДТП.

Так, в Бердянську відпочиваючі викинули сміття в бак, який знаходиться на території готелю.

Співробітникові готелю це не сподобалося, в ході конфлікту відпочиваючим сказали, щоб ті викидали сміття в море, а не в їхній бак.

В результаті конфлікту сміття кинули в машину курортників, які саме від’їжджали. Водій автомобіля Chevrolet зробив спробу уникнути аварійної ситуації, проте, врізався в стовп.

Потім сталася бійка між учасниками конфлікту.

Жителі Полтавської області будуть звертатися до суду для відшкодування збитку.