У ЗМІ повідомляють, що указ Зеленського про розпуск ВР КСУ визнав законним

Вибори так вибори. Оскільки КСУ визнав указ Зеленськго про розпуск ВР законним, то парламентські вибори таки відбудуться 21 липня. Про це повідомляє Zrada.today з посиланням на ZN.UA

Конституційний суд України визнав конституційним указ президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради і призначення позачергових парламентських виборів, повідомляє агентство “Інтерфакс-Україна” з посиланням на джерело.

“Конституційний суд на закритому засіданні Великої палати в четвер визнав конституційним указ про розпуск Ради і призначення позачергових виборів”, – сказав співрозмовник агентства, зазначивши, що, таким чином, вибори відбудуться 21 липня, згідно з указом президента.

У своєму рішення судді КС посилаються на попередні юридичні позиції, зокрема на рішення, в якому підкреслюється дотримання Конституції України всіма гілками влади як запоруки їх єдності. Крім того, судді КС дійшли висновку, що Верховна Рада не поновила на своєму регламенті правове регулювання припинення діяльності депутатських фракцій.

Також про відповідне рішенні Конституційного суду в своєму Telegram-каналі повідомив депутат Мустафа Найєм, який уточнив, що “За” таке рішення проголосувало 11 суддів КС, “проти” – 5.

Відзначається, що текст рішення буде оприлюднено на сайті КС пізніше.

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Нагадаємо, 21 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради і призначення позачергових виборів на 21 липня.

24 травня група депутатів з фракції “Народного фронту” направила в Конституційний Суд подання про відповідність президентського указу Основному Закону з проханням розглянути його протягом двох місяців. КСУ приступив до розгляду подання 11 червня.

Якщо б КСУ визнав, що указ глави держави не відповідає Основному Закону, то виборчий процес був би зупинений.

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