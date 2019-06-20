Зеленський висловився на підтримку легалізації азартних ігор

20 червня під час діалогу влади й бізнесу Президент України Володимир Зеленський заявив, що заборона грати в легальні азартні ігри має бути скасована, оскільки доросла людина має право вільно розпоряджатися своїм майном.

Про це пише Телеграф, передає Zrada.today.

“Україні потрібно позбутися від нафталінового, пострадянського регулювання, яке впроваджувалося для планової економіки. Заборони для дорослої людини вільно розпоряджатися своїм майном”, – сказав Президент.

За його словами, зокрема, це заборона користування землею, валютними цінностями, або заборона вільно займатися діяльністю, яка не завдає іншим шкоди.

“Наприклад — грати в легальні азартні ігри. Всі ці заборони повинні бути скасовані”, – підкреслив глава держави.

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