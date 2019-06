Дослідження: лікарі продовжують лікувати методами, визнаними неефективними

Автори нового дослідження стверджують, що лікарі всього світу продовжують застосовувати в своїй практиці велику кількість неефективних лікувальних методів.

Журнал eLife опублікував результати дослідження, проведеного вченими з трьох американських вузів – університету орегона Здоров’я і Науки, Медичної школи Мерілендського університету і університету Чикаго.

Ці фахівці прийшли до висновку про те, що лікарями практикуються кілька сотень (!) методів лікування, визнаних неефективними в клінічних дослідженнях.

Перш ніж прийти до такого висновку, автори нової роботи проаналізували звіти про 3000 досліджень, опубліковані протягом п’ятнадцяти років у трьох провідних світових медичних виданнях – Journal of the American Medical Association, Lancet і New England Journal of Medicine.

В результаті ними було визначено 396 методів лікування, які були визнані неефективними або недостатньо ефективними тими дослідженнями, які вони вивчали в своєму проекті.

Зокрема, серед неефективних фахівці назвали когнітивно-поведінкову терапію, голковколювання, прийом омега-3 жирних кислот або вітаміну А і багато інших. Вчені склали перелік методів, які, на їх думку, не варто використовувати як не дають потрібного результату. У цей список увійшли:

використання серталіну і міртазапіну при хворобі Альцгеймера;

носіння компресійних панчіх для зниження ризику тромбозу глибоких вен;

щорічний мамографічний скринінг для жінок 40-49 років;

використання зопіклону для лікування безсоння,

катетеризація легеневої артерії при застійній серцевій недостатності;

використання захисних пристосувань для профілактики перелому стегна;

епідуральне введення глюкокортикоїдів при люмбальному стенозі.

: МедікФорум