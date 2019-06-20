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На Одещині пенсіонера жорстоко вбили у власному будинку

20.06.2019

В селі Першотравневе Ізмаїльського району Одеської області пенсіонера зарубали у власному будинку. Про це повідомили у правоохоронних органах.

Тіло чоловіка 1940 року народження виявили у будинку покійного. Експерти нарахували у чоловіка щонайменше п’ять рублених ран голови.

За попередньою інформацією, з будинку нічого не зникло, обстановка у помешканні не порушена.

Наразі розпочато досудове розслідування за ст. 115 КК України (умисне вбивство). Встановлюються обставини скоєння злочину та причетні до нього особи.

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