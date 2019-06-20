20 червня: все що треба знати за сьогодні. Вбивство 11-річної дівчинки на Одещині

(20.06.2019) Вбивство 11-річної дівчинки на Одещині, розпуск Ради – законний, Філарет відмовився від томосу та відновив УПЦ КП, Трамп хоче миру з Росією. Що цікавого трапилося за сьогодні. Zrada.today підготувала для своїх читачів самі цікаві новини та події в історії, які відбулися в цей день.

Конституційний суд України признав указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради – конституційним. Відповідне рішення було ухвалене під час закритого засідання Великої палати у четвер.

Цитата дня:

«Я хочу ладнати із Росією, я думаю, що так і буде. Хочу порозумітися і з Китаєм, думаю, що так буде. Я зустрінусь із ними обома наступного тижня в Японії на G20», – сказав Трамп в коментарі телеканалу Fox News. У світовій пресі вже встигли назвати зустріч Дональда Трампа з Путіним – “ударом” для України.

Сьогодні, 20 червня, так званий “помісний собор” УПЦ Київського патріархату скасував рішення архієрейського собору від 15 грудня 2018 року про саморозпуск і не прийняв томос про автокефалію, виданий Константинополем. Рішення прийнято у Володимирському соборі в Києві Один з учасників “собору”. Всі рішення були прийняті одноголосно, без дискусій.

Цифра дня 11

11! рівно стільки років було дівчинці з Одеської області, яку знайшли у вигрібній ямі. Вбивцею дитини виявився 22-річний комп’ютерний геймер.

У Німеччині суд визнав 52-річного Ральфа Янкуса винним в ненавмисному вбивстві своєї 49-річної нареченої Крістофер. Злочин було скоєно в місті Крефельд, розташованому в Північному Рейн-Вестфалії. Молодята проводили медовий місяць, влаштувавши 48-годинні БДСМ-ігри. Однак після любовних утіх жінці стало погано. Чоловік-садист звернувся за допомогою до лікарів тільки через 4 дні, проте лікарям не вдалося врятувати наречену. Наречена Крістофер померла в результаті отриманих внутрішніх пошкоджень через попадання сторонніх предметів в її тіло.

Хто помер

Сьогодні, 20 червня, помер черкаський журналіст Вадим Комаров, який перебував в комі після побиття 4 травня.

Президент України Володимир Зеленський розповів про плани переїзду Адміністрації президента з вулиці Банкової до будівлі Українського Дому. Сьогодні, також, Зеленський змінив назву: Адміністрація президента на “Офіс президента”.

Факт дня

За даними 2018 року, на долар у валютних резервах різних країн припадає 61,7 відсотка. Це мінімальне значення за останні 20 років.

Авіаконструктори з Франції, Німеччини та Іспанії на виставці літаків в Ле Бурже представили макет винищувача шостого покоління FCAS (Future Combat Air System – бойова повітряна система майбутнього). Головною особливістю новинки стане наявність на борту літака штучного інтелекту.

Дні народження видатних людей

20 червня в 1967 народщилася Ніколь Кідман, американська кіноакторка.

20 червня в 1690 році народився Петро Калнишевський, останній кошовий отаман Запорозької Січі.

Хорватський захисник і колишній капітан донецького Шахтаря Даріо Срна незабаром повернеться в клуб, якому віддав понад 15 років. Уточнюється, що Срна припинить кар’єру гравця, але займе пост в спортивному менеджменті клубу.

Цей день в історії

20 червня у 1768 році українські гайдамаки захопили Умань

20 червня у 1918 році у Києві почався Всеукраїнський церковний собор

На білоруському підприємстві «БелМаш» співробітницям дозволили працювати біля верстата в купальниках. Причиною тому стала аномальна спека в Білорусі, яка негативно вплинула на продуктивність праці, кажуть на заводі. В результаті задоволені і співробітниці, і продуктивність праці різко зросла на 20 відсотків. Причому, у всього колективу — і жіночого, і чоловічого.

Відео дня

В якості ілюстрації експерименту з праці жінок у купальниках, «БелМаш» зняв свою версію кліпу «Satisfaction»

Рахункова палата України спільно з Державною аудиторською інституцією ОАЕ підписали меморандум про співпрацю, відповідно до якого українська сторона перейматиме досвід ОАЕ у боротьбі з корупцією і проведенні IT-аудитів.

Яке свято відзначають 20 червня?

Міжнародна спільнота відзначає День біженців

Тіло 11-річної жертви, Даші Лук’яненко було знайдено у вигрібній ямі будинку, де мешкав вбивця. За словами свідків, вбивство могло статися неподалік від місця, де було чути крик дівчинки. Сам підозрюваний до останнього не звертав на себе уваги правоохоронців. За словами його матері, в день вбивства він вів звичайний усамітнений спосіб життя: сходив в душ, грав в комп’ютерні ігри і дивився фільми в навушниках. Підозри на Миколу Тарасова впали після того, як місцева мешканка вказала на нього, як на ймовірного злочинця. Після цього тіло 11-річної Даші Лук’яненко було знайдено у вигрібній ямі його будинку. Тіло дитини впізнали батьки.

Долар, Євро, нафта, біткоїн станом на 20 червня

1 € = 29.51₴

1 $ = 26,33₴

1 ₽ = 0.411₴

Нафта = 63,62 $ за барель

1 BTC (біткоїн) = 9320$

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