Проведені Філаретом збори, не мають жодних наслідків, – ПЦУ

Православна церква України називає юридично нікчемними рішення зборів, які почесний патріарх ПЦУ Філарет провів 20 червня. Про це йдеться в заяві ПЦУ, поширеній на офіційному сайті церкви. Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Інформуємо, що скликання та проведення одним єпархіальним архієреєм зборів з метою виокремити з ПЦУ якусь нову структуру, привласнивши їй назву патріархату та затвердивши своє керівництво в ній, є грубим порушенням 34 Апостольского правила», – йдеться в документі.

«Православна церква України, враховуючи запити щодо оцінки сьогоднішнього зібрання у Володимирському соборі Києва, наголошує: ніяких наслідків – ані юридичних, ані канонічних – ці збори не мають. Ми закликаємо причетних до цього зібрання осіб усвідомити всі згубні наслідки такого вчинку та припинити підрив єдності церкви і єдності українського народу», – вказано також у заяві.

На найближчому засіданні священного синоду ПЦУ 24 червня будуть ухвалені рішення, «пов’язані з подіями, що відбулися», інформує сайт церкви.

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20 червня у Володимирському соборі Києва збори під головуванням почесного патріарха ПЦУ Філарета вирішили відновити існування ліквідованої церкви УПЦ КП і скасувати визнання Православної церкви України.

15 грудня 2018 року у соборі Святої Софії в Києві відбувся об’єднавчий собор, на була створена помісну Православна церква України. Її предстоятелем обрали митрополита Епіфанія з дотеперішньої УПЦ КП.

6 січня у Стамбулі Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив Епіфанію томос про визнання канонічної автокефалії ПЦУ. 3 лютого відбулася інтронізація Епіфанія.

9 травня почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявив, що Українська православна церква Київського патріархату ще існує. Він також допустив відділення від ПЦУ Київського патріархату і заявив, що уповноважений скликати для цього церковний собор.Водночас Міністерство культури заявило, що УПЦ КП припинила існування.

14 травня Епіфаній заявив, що розколу в Українській православній церкві немає і не буде. Він зазначив, що ПЦУ «шанує святійшого патріарха Філарета, але не підтримує думок, які він висловив останніми днями».

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