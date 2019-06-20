23-річний мешканець Запоріжжя зґвалтував 2-річну дівчинку та зняв це на відео

23-річний педофіл із Запоріжжя ґвалтував дитину для власного задоволення та знімав все це на відео. Порноконтент поширював у тематичних групах в мережі. Чоловіка наразі арештовано строком на 60 діб та вже оголошено про підозру. Про це повідомляє Zrada.today з посиланням на прес-службу МВС.

Зловмисник був учасником багатьох закритих груп, де учасники поширювали контент з виключно дитячою порнографією. Працюючи незалежним фотокореспондентом, чоловік також підробляв фотозйомками на дитячих святах та спортивних змаганнях. Деякі з цих фото він також пересилав учасникам закритих груп.

Як встановили працівники кіберполіції, близько року тому для збагачення власної колекції дитячої порнографії, а також власного задоволення, зловмисник зґвалтував на той момент 2-річну дівчинку. Помітивши, що вона не розповіла про це матері, чоловік ще декілька разів ґвалтував дитину. При цьому свої дії він знімав на фото та відеокамеру. Отриманий контент поширював у мережі, щоб отримати унікальний контент від учасників таких груп, тим самим провокував інших учасників груп до подібних дій.