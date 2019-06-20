У Голлівуді вкрали статую Мерилін Монро

Невелика постать Мерилін Монро у відомій позі героїні кінокомедії Біллі Вайлдера «Сверблячка сьомого року» (1955) увінчувала сталевий шпиль композиції. Ця композиція називається «Чотири леді Голлівуду». Розміщена вона в західній частині Алеї Слави і присвячена легендарним актрисам Дороті Дендрідж, Ганні Мей Вонг, Долорес дель Ріо і Мей Уест.

Розташувавшись по краях альтанки-монументу, статуї актрис тримають на своїх плечах куполоподібну конструкцію зі шпилем, яку до недавнього часу прикрашала фігурка Мерилін Монро летить спідниці.

Як повідомила поліція, злодій на очах у очевидців виліз на скульптурну композицію і спиляв пилкою з її верхівки бронзову Мерилін Монро. Поліції вдалося зняти відбитки пальців порушника порядку.

Скульптура жахлива і прекрасна

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Проект сталевий композиції «Чотири леді Голлівуду» (офіційно – Hollywood La Brea Gateway) був затверджений в 1993 році «Лос-Анджелесским агентством спільноти перебудови» (Los Angeles Community Redevelopment Agency). Альтанку встановили в 1994 році.

Спроектувала її архітектор, режисер, продюсер Кетрін Хардвік. Таким чином вона побажала віддати данину поваги, прославленим, «разноэтническим» жінкам Голлівуду. Альтанку було вирішено зробити з нержавіючої сталі. Гратам надали дух ар-деко.

Критик Los Angeles Times Крістофер Найт назвав спорудження «найбільш похмурою і жахливої роботою сучасного мистецтва останніх років».

Інші ж побачили в скульптурній композиції гідне і виразне прояв поваги до сильних голлівудським леді.

Як зауважила автор скульптури Кетрін Хардвік: «Ніколи, навіть у своїх найсміливіших мріях, я не зробила того, що зробили ці чудові жінки, увічнені за свою творчість таким чудовим чином».

Також Хардвік стверджувала, що критики не вловили в сталевий композиції гумор, не оцінили символіку, яка «дражнить і зачаровує».

За матеріалами Deccan Chronicle

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