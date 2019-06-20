Пшениця вміє чхати — ботаніки

Листя пшениці, як і у багатьох інших рослин, супергидрофобны, що знижує накопичення бруду і дозволяє воді швидко скочуватися вниз. Дрібні краплі на такій поверхні легко зливаються, а надлишок енергії їх поверхневого натягу перетворюється у кінетичну енергію, викидаючи окремі краплі геть. Такий механізм «чхання», або «катапульти поверхневого натягу», описали американські вчені.

Лабораторні експерименти показали, що «катапульта» здатна підкидати краплі на висоту до п’яти міліметрів. Цього достатньо, щоб їх підхопив вітер. Більше того, вчені з’ясували, що такі краплі здатні накопичувати спори Puccinia recondita. Ці паразитичні гриби вражають злаки по всьому світу і особливо небезпечні для пшениці, так як викликають у неї хвороба — буру іржу. За оцінками вчених, «чхання» хворої рослини забирає з поверхні листя близько 10 грибкових спор за годину на кожен квадратний сантиметр.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Вчені впевнені, що продемонстрований ними механізм служить важливим каналом передачі інфекції між рослинами «повітряно-крапельним шляхом». Можливо, в майбутньому уражені бурою іржею поля вдасться обробляти речовинами, що знижують гідрофобність листя пшениці, щоб уповільнити поширення хвороби.

«Навколо Світу. Україна» писав про те, чому люди чхають, коли дивляться на яскраве світло.

За матеріалами Naked-science

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