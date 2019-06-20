В’ятрович про російський реванш і відсутність реакції нової влади

Вчорашні події, такі як повернення імені Жукова проспекту Григоренка у Харкові, відновлення на посаді у КНУ Андрія Портнова, загибель Тимчука, не залишили байдужими багатьох українських політиків. Директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович заявив, що вчорашній день був показовим не лише знаками можливого російського реваншу, але й відсутністю реакції на них нової влади. Про це повідомляє Zrada.today з посиланням на допис В’ятровича в соціальній мережі фейсбук.

Директор УІНП написав: «Нові голови у старому піску. Вчорашній день показовий не лише виразними знаками можливого російського реваншу, але й відсутністю реакції на них від нової влади і політиків. У виборців можуть бути закриті очі, але не у відповідальних політиків».

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Нагадаємо, що Українська письменниця Оксана Забужко відреагувала на вчорашні негативні події, які відбулися в Україні: загибель Тимчука, повернення Портнова до КНУ, голосування Харківської міськради. Письменниця назвала ці події офензивою, що у перекладі означає «наступ».

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