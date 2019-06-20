В трубопровід “Дружба” знову потрапила брудна нафту

На одному з білорусько-польських ділянок трубопроводу «Дружба» виявлено новий забруднення нафти хлорорганікою. Прокачування зупинено.

Перевищення норми хлорорганіки виявили після аналізу в пункті «Адамова застава», звідки нафта надходить у Польщу, повідомив РБК з посиланням на «Транснефть».

Після цього на ділянці, підконтрольний польському PERN, призупинили прокачування.

Ймовірною причиною підвищення концентрації хлорорганіки, за даними компанії, стало автоматичне включення системи розгойдування дренажних ємностей на нафтоперекачувальна станції Кобрин в Білорусії.

Пізніше «польською стороною за результатами аналізу об’єднаної добової проби за 19 і 20 червня» було прийнято рішення про відновлення прокачування,— повідомили в «Транснафти».

“Нові вісті” писали, що 19 квітня різко погіршилася якість нафти з Росії, що подається по трубопроводу Дружба”. «Транснефть» після довгого заперечення визнала, що експортовану нафту зловмисники цілеспрямовано забруднили хлорорганічними сполуками, щоб приховати сліди розкрадань. За фактом інциденту було порушено кримінальну справу, в рамках якого затримали чотирьох осіб. Питання про компенсації споживачам витрат на очищення трубопроводу досі відкрите.