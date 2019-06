У Мексиці очевидець піднявся над вулканом

VOLCANO SUNRISE: An airline passenger captured this majestic footage of Mexico’s Popocatépetl volcano spewing ash miles into the sky.

Officials urged residents to be cautious and avoid the area. https://t.co/bvMehsZT02 pic.twitter.com/4u1ZNOlFAa

— ABC News (@ABC) 18 червня 2019 р.

Експрес-інформація по країні

Мексика (Мексиканські Сполучені Штати) – держава в Північній Америці.

Прапор



Герб



Столиця – Мехіко

Найбільші міста: Мехіко, Гвадалахара, Монтеррей, Пуебла

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 1 972 550 км2 (13-я в світі)

Населення – 121 млн чол. (11-я в світі)

Офіційна мова –іспанська

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,756 (74-я в світі)

ВВП – $1,294 трлн (15-я в світі)

Валюта – мексиканське песо

Межує з: США, Белізом, Гватемалою