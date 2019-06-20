Всегда готов: Порошенко прокомментировал решение КСУ по выборам

Пётр Порошенко готов к внеочередным парламентским выборам, даже несмотря на резкое снижение рейтинга его политической партии “Европейская Солидарность” до 5%. Об этом сообщает Zrada.today.

В своём твиттере экс-президент написал, что настоящий политик всегда должен быть готовым к выборам. Политик также подчеркнул, что каждый украинский чиновник обязан выполнять решение Конституционного Суда, несмотря на личные взгляды и убеждения.

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Справжній політик у будь-який час повинен бути готовий до виборів. Справжній державник має виконувати рішення Конституційного Суду, яким би воно не було і як би ти до нього не ставився.

— Петро Порошенко (@poroshenko) 20 червня 2019 р.

Напомним, 20 июня, Конституционный суд Украины признал указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады – конституционным. Соответствующее решение было принято во время закрытого заседания Палаты.

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