Березовець: Дискусія навколо переїзду АП схожа на інформаційну спецоперацію

Постійні розмови, які зараз посилено ведуться навколо майбутнього переїзду АП в Український дім, політичний експерт Тарас Березовець вважає інформаційною операцією з відвернення уваги суспільства від скандальних призначень, скасування ринку електроенергії та пропихування потрібних людей у список партії «Слуга народу». Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис Березовця у соціальній мережі фейсбук.

Політолог і ведучий телеканалу «Прямий» пише: «Дискусія і хайп навколо переїзду АП в колишній музей Леніна (великий привіт з минулого) явно нагадує інформаційну спецоперацію з відвернення уваги суспільства і ЗМІ. За якою повним ходом йдуть скандальні призначення, скасовується ринок електроенергії на догоду одному олігарху і пропихаються потрібні люди в список. Ну а ви продовжуйте далі обговорювати переїзд художнього музею на Банкову, не помічаючи, що коїться під носом».

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Нагадаємо, що незалежний політичний експерт Тарас Чорновіл прокоментував переїзд адміністрації президента з Банкової в Український Дім на Європейській площі. Він заявляє, що це робиться зовсім не для зручності киян та гостей міста, адже Європейська площа – найнапруженіший транспортний вузол у столиці, тоді як Банкова, хоч і знаходиться у центрі, однак там немає такого напруженого руху.

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