Медведєв заборонив надмірне підвищення тарифів ЖКГ

Глава кабміну підписав постанову, що забороняє необгрунтоване підвищення цін на послуги житлово-комунального господарства вище рівня інфляції. За словами прем’єр-міністра, документ дозволить більш жорстко контролювати ціни на комунальні послуги.

Як зазначив Медведєв, в даний час для регіонів встановлюються граничні індекси зростання оплати послуг ЖКГ, але є ряд підстав для їх перевищення, повідомляє ТАСС.

“Далеко не всі ці підставі справедливі. Тепер таких підстав стало менше”, – зазначив глава кабміну.

Як повідомлялося раніше, росіяни по більшості послуг ЖКГ переплачують більше 100% їх собівартості, заявив глава ФАС Ігор Артем’єв в програмі “Поздняков” на телеканалі НТВ. “Громадяни у більшості своїй більшості комунальних позицій давно переплачують більше 100% собівартості, і всі ці розмови, що ми там якісь убогі, недоплачуємо цим комунальним монстрам,— це все нісенітниця”,— сказав пан Артем’єв. За його словами, у трьох чвертей регіонів завищені тарифи ЖКГ, у решти — занижені. У двох сусідніх областях тарифи на воду можуть відрізнятися в 54 рази.

Антимонопольна служба назвала таку практику – “тарифним хуліганством” і збирається врегулювати це питання на законодавчому рівні.

Однак все це відбувається на рівні місцевої влади та органів місцевого самоврядування, куди антимонопольної службі “важко дотягнутися”.