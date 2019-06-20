Дружина Медведчука посилила свої позиції в російському нафтовому бізнесі

Телеведуча Оксана Марченко, дружина голови політради партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктора Медведчука, збільшила до 61% частку в компанії НЗНП «Трейд», яка бурить нафтові свердловини в Росії. Про це йдеться в розслідуванні програми «Схеми».

Зміни серед засновників НЗНП «Трейд», яка видобуває нафту

на Гавриковском родовищі в Ханти-Мансійському автономному окрузі РФ,

відбулися наприкінці травня. 23 числа частка кіпрської компанії Ventolor Holding LTD,

якої одноосібно володіє Марченко через TUMILLON INVESTMENTS LTD, зросла з

50,1% до 61%. Частка Наталії Лавренюк — з 14,9% до 25%. А компанії з орбіти

російського бізнесмена Сергія Кислова ТОВ «Розвиток» і ТОВ «Діл» позбулися участі

в підприємстві.

Лавренюк — не чужа людина для сім’ї Медведчука-Марченко,

відзначають «Схеми. За даними журналістів, в 2018 році Медведчук з дружиною і Наталія

Лавренюк разом летіли приватним літаком з Києва в Анапу.

Ще 14% НЗНП Трейд опинилися у нового бізнес-партнера сім’ї

Медведчука-Марченко — АТ «Финконсалтпро». Згідно з даними російського реєстру,

компанією володіє її директор — Николян Родіон Гургенович. Нафтовий бізнес

нове для нього напрямок. Раніше він займався популяризацією малої авіації,

був співзасновником ряду аероклубів в Росії.

Гавриковское родовище в Ханти-Мансійському автономному

окрузі РФ – одне з трьох найбільших російських нафтогазових родовищ.

Сумарні запаси нафти оцінюються в 123,7 мільйона тонн газу — в 3439 мільйонів

кубічних метрів. Про те, що Марченко контролює компанію, яка перемогла в

конкурсі на право видобувати там нафту, журналісти «Схем» вперше повідомили в

вересні 2018 року.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Медведчук хоче придбати ще два телеканали. А фірми з оточення Медведчука більше всіх завезли в Україну дизпалива.