Податкову амністію на пільгових умовах пообіцяв Зеленський

Президент України Володимир Зеленський називає одним із пріоритетів своєї команди створення у країні привабливих умов для роботи великого бізнесу та проведення “податкової амністії” на пільгових умовах.

Говорячи в четвер у Києві на зустрічі з бізнесом про пріоритети його нової команди, Зеленський зазначив: “Ще один наш пріоритет: держава – це сервіс, який створює умови для вашої роботи, а не ваш конкурент”.

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“Ми проведемо податкову амністію на пільгових умовах”, – сказав глава держави, не деталізуючи наповнення і термінів реформи.

При цьому Зеленський зауважив: “Ми чудово розуміємо, що дуже часто український бізнес виводив гроші з країни не від хорошого життя, а через корупційний тиск і нормальне бажання просто захистити свої активи”.

Джерело – interfax

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