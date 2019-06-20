Євросоюз продовжив санкції проти РФ ще на рік

У Брюсселі на дводенному саміті Рада ЄС ухвалила санкції проти російської Федерації ще на один рік. Про це повідомляє 5 канал.

У повідомленні йдеться про те, що санкції ЄС забороняють імпорт до Євросоюзу товарів з Криму і Севастополя, а також не дозволяють інвестувати в економіку півострову.

Ще на рік подовжив Європейський Союз санкції проти Росії – через анексію Криму та Севастополя – до 23 червня 2020 року. Відповідне рішення ухвалили на Раді ЄС. Лідери країн ЄС зібралися на дводенний саміт у Брюсселі.

“20 червня 2019 року Рада продовжила обмежувальні заходи, які були запроваджені проти Росії за анексію Криму й Севастополя, до 23 червня 2020 року”, – мовиться у пресрелізі європейської інституції.

В європейському відомстві ще раз наголосили, що ЄС підтримує суверенітет й територіальну цілісність України, а також не визнає й продовжує засуджувати порушення міжнародного права з боку Росії.

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Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський запропонував агітаторам за зняття санкцій з РФ побувати на Донбасі.

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