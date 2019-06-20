У Харкові невідомий повідомив про мінування всіх дитсадків, здійснюється евакуація

Поліція перевіряє повідомлення про те, що в Харкові в нічному клубі на Полтавському шляху та в усіх дитячих садках міста (загалом 230 об’єктів) закладено вибухівку.

Як повідомляє в четвер відділ комунікацій ГУ Національної поліції в Харківській області, інформація про мінування надійшла від невідомого на електронну пошту в Держслужбу з надзвичайних ситуацій.

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“За адресами виїхали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління. Триває евакуація громадян, огляд приміщень і прилеглої території”, – йдеться в повідомленні.

Джерело – interfax

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