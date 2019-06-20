Спека і знову спека: В Україні п’ятниця буде гарячою до +36°

Спека продовжується і у найближчі дні синоптики не обіцяють українцям ані прохолоди, ані дощу.

Як повідомляє Укрінформ в Україні п’ятниця, 21 червня, буде гарячою до +36°. Сха спекотна погода збережеться й надалі, лише в західних очікуються дощі, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях.

В Українському гідрометцентрі повідомляють: “21 червня суха спекотна погода, лише в західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях короткочасні дощі, грози, подекуди значні дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с”.

Температура вночі становитиме 16-21°, на узбережжі морів до 24°; вдень 29-34°, у південних, східних та більшості центральних областей місцями до 36°.

У наступні два дні, 22-23 червня, погода в Україні не зміниться. В західній частині очікуються короткочасні дощі, грози, в Карпатському регіоні місцями значні дощі; температура вночі 13-18°, вдень 23-28°.

На решті території суха спекотна погода, лише 23 червня в південній частині окремі короткочасні дощі, грози; температура вночі 16-21°, на узбережжі морів до 24°; вдень 28-33°, місцями до 36°.

24-25 червня у західній частині короткочасні дощі, грози; температура вночі 13-19°, вдень 23-29°. На решті території України місцями короткочасний дощ, гроза; температура вночі 16-22°; вдень 27-33°, на півдні та сході країни місцями до 36°.

У Києві та Київській області 21 червня суха спекотна погода. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі у столиці близько 20°, вдень 31-33°; по області вночі 16-21°, вдень 29-34°.

Упродовж 22-23 червня у Києві суха спекотна погода зі слабким вітром та температурою вночі 16-21°, вдень 30-33°.

Водночас 24-25 червня синоптики обіцяють у столиці місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 16-21°; вдень 27-32°.

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