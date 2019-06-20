Експерт пояснив суть гасла Зеленського «Ні обіцянок, ні пробачень»

Всі пам’ятають гасло ще тоді кандидата у президенти Зеленського «Ні обіцянок, ні пробачень». Декому воно було дуже до вподоби, однак суть цього гасла вже стає зрозумілою саме зараз, коли Зеленський став президентом. Експерт Дмитро Васильєв розтлумачив, що саме криється за цим гаслом. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на 5 канал.

Васильєв каже, що ті, хто на президентських виборах проголосував за нового президента не помічають його перші помилки, “бо не хочуть відчувати себе лохами”.

Також політичний експерт висловив думку, що Володимир Зеленський кепсько почав свою президентську діяльність, бо вже на початку терміну має проблеми з власними обіцянками

“Досвід показує: якщо людина почала погано – вона буде погано продовжувати. На мій погляд, чому президент почав погано є хоча б два приклади. Спершу, давайте пригадаємо, що президент Зеленський у своїй кампанії надзвичайно технологічно зробив усе можливе, щоб нічого не обіцяти: “ні обіцянок, ні пробачень”. Але одну обіцянку він таки зробив. Він сказав: якщо я порушу закон, я піду. У нас є ймовірних два порушення закону”, – стверджує Васильєв.

Цими двома помилками експерт вважає указ про розпуск парламенту, щодо правомірності якого позивалися в конституційний суд, а також – призначення Андрія Богдана головою Адміністрації Президента, яке виглядає сумнівним з точки зору закону про люстрацію.

Крім того, за словами Васильєва, відсутність швидких судових рішень по гучним справам і поверненням та влаштування одіозних політиків на попередні посаду, як це відбувається з Портновим, порушує обіцянку Зеленського “саджати”.

Водночас, експерт пояснив, чому не спостерігається незадоволення серед виборців Зеленського.

“Це психологічно люди намагаються захистити себе: “я проголосував за президента Зеленського – я не хочу виглядати лохом, тобто я хочу показати, що я зробив правильний вчинок, я не хочу довірити собі інформацію, що я помилився”. І тому вони хочуть, щоб президенту Зеленському довіряли”.

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Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Парижа не втримався від сексистського висловлювання щодо українських жінок.

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