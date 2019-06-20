Попався на хабарі заступник голови Держводагентства усунули ще на два місяці

Відсторонення Павла Гвозденко від посади заступника голови Державного агентства водних ресурсів України в кримінальному провадженні за підозрою його в отриманні хабара продовжили до 3 серпня. Відповідне рішення прийняла слідча суддя Солом’янського районного суду міста Києва Ірина Усатова за результатами розгляду клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, повідомляє «Слово і Діло».
Відсторонення Гвозденко ще на 2 місяці просив продовжити
прокурор Генеральної прокуратури. Своє клопотання він обґрунтував тим, що
досудове розслідування ще триває, а перебування підозрюваного в
посади створює ризики перешкоджання слідству.
Гвозденко затримали в березні за підозрою в отриманні хабара
в $8000. За версією слідства, він вимагав та отримав від представника
юридичної особи цю суму за підписання договору на здійснення
біологічної меліорації водойми – Бучацької водосховища (84 га),
розташованого в селі Гореничі Києво-Святошинського району Київської області.
Суд обрав йому міру запобіжного заходу утримання під вартою з
альтернативою застави в 250 тисяч гривень, які він вніс і вийшов із СІЗО.
«Після внесення суми на нього поклали наступні
обов’язки: не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без
дозволу; повідомляти про зміну місць проживання та/або роботи; утримуватися
від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні; здати на зберігання
закордонного паспорта і носити електронний браслет», – нагадує ЗМІ.
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