Попався на хабарі заступник голови Держводагентства усунули ще на два місяці

Відсторонення Павла Гвозденко від посади заступника голови Державного агентства водних ресурсів України в кримінальному провадженні за підозрою його в отриманні хабара продовжили до 3 серпня. Відповідне рішення прийняла слідча суддя Солом’янського районного суду міста Києва Ірина Усатова за результатами розгляду клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, повідомляє «Слово і Діло».

Відсторонення Гвозденко ще на 2 місяці просив продовжити

прокурор Генеральної прокуратури. Своє клопотання він обґрунтував тим, що

досудове розслідування ще триває, а перебування підозрюваного в

посади створює ризики перешкоджання слідству.

Гвозденко затримали в березні за підозрою в отриманні хабара

в $8000. За версією слідства, він вимагав та отримав від представника

юридичної особи цю суму за підписання договору на здійснення

біологічної меліорації водойми – Бучацької водосховища (84 га),

розташованого в селі Гореничі Києво-Святошинського району Київської області.

Суд обрав йому міру запобіжного заходу утримання під вартою з

альтернативою застави в 250 тисяч гривень, які він вніс і вийшов із СІЗО.

«Після внесення суми на нього поклали наступні

обов’язки: не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без

дозволу; повідомляти про зміну місць проживання та/або роботи; утримуватися

від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні; здати на зберігання

закордонного паспорта і носити електронний браслет», – нагадує ЗМІ.

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